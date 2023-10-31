Бакусова (Талалаева) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
04.02.1876
Сын: Бакусов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бакусов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1877
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бакусов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахусов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бакусов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно