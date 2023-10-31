Бакусова (Талалаева) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакусова (Талалаева) Наталья Николаевна

Бакусова (Талалаева) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Талалаев Николай Антипович

Мать: Талалаева Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.02.1876

Сын: Бакусов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бакусов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1877

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бакусов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахусов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бакусов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакусов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close