Долгов Кузьма Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906 ст.
Дата смертиПосле 1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Долгова Агафья Кузминична
Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Долгова Евдокия Кузминична
Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
01.12.1933
Дочь: Шестакова Вера Кузминична
Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Долгов Михаил Кузмич
Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1968