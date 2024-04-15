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Долгов Кузьма Клементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

После 1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: Долгов Клементий Петрович

Мать: Долгова Ирина (Арина) Киприановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Долгов Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Долгова Агафья Кузминична

Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Долгова Евдокия Кузминична

Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
01.12.1933

Дочь: Шестакова Вера Кузминична

Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Долгов Михаил Кузмич

Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Долгов Анатолий Кузмич

Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Долгов Николай Кузмич

Мать ребёнка: Долгова Клавдия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Клавдия Сергеевна

Смерть
После 1968
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