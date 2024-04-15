Долгова Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Клавдия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Долгов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Долгова Агафья Кузминична

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Долгова Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич

Рождение ребёнка
01.12.1933

Дочь: Шестакова Вера Кузминична

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Долгов Михаил Кузмич

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Долгов Анатолий Кузмич

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Долгов Николай Кузмич

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Кузьма Клементьевич

Смерть
Неизвестно
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