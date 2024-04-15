Долгова Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Долгова Агафья Кузминична
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Долгова Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич
Рождение ребёнка
01.12.1933
Дочь: Шестакова Вера Кузминична
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Долгов Михаил Кузмич
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Клементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно