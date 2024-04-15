Долгова Агафья Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Агафья Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Долгов Кузьма Клементьевич

Мать: Долгова Клавдия Сергеевна

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