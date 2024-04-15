Долгов Клементий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.
Отец: Долгов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Долгов Тимофей Климентьевич
Мать ребёнка: Долгова Ирина (Арина) Киприановна
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Долгов Кузьма Клементьевич
Мать ребёнка: Долгова Ирина (Арина) Киприановна
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Сын: Долгов Николай Клементьевич
Мать ребёнка: Долгова Ирина (Арина) Киприановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Долгов Савелий Клементьевич
Мать ребёнка: Долгова Ирина (Арина) Киприановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1917