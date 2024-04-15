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Долгов Клементий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: Долгов Петр Иванович

Мать: Долгова Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Долгов Тимофей Климентьевич

Мать ребёнка: Долгова Ирина (Арина) Киприановна

Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Долгов Кузьма Клементьевич

Мать ребёнка: Долгова Ирина (Арина) Киприановна

Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Долгов Николай Клементьевич

Мать ребёнка: Долгова Ирина (Арина) Киприановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Долгов Савелий Клементьевич

Мать ребёнка: Долгова Ирина (Арина) Киприановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Ирина (Арина) Киприановна

Смерть
Около 1917
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