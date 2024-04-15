Долгова Ирина (Арина) Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Ирина (Арина) Киприановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1876 по 1886 ст.

Дата смерти

После 1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1876 по 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Долгов Тимофей Климентьевич

Отец ребёнка: Долгов Клементий Петрович

Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Долгов Кузьма Клементьевич

Отец ребёнка: Долгов Клементий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Долгов Николай Клементьевич

Отец ребёнка: Долгов Клементий Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Долгов Савелий Клементьевич

Отец ребёнка: Долгов Клементий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Клементий Петрович

Смерть
После 1952
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