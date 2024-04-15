Долгова Ирина (Арина) Киприановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1876 по 1886 ст.
Дата смертиПосле 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Долгов Тимофей Климентьевич
Отец ребёнка: Долгов Клементий Петрович
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Долгов Кузьма Клементьевич
Отец ребёнка: Долгов Клементий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Сын: Долгов Николай Клементьевич
Отец ребёнка: Долгов Клементий Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Долгов Савелий Клементьевич
Отец ребёнка: Долгов Клементий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1952