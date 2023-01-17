Качанова (Крылова) Екатерина Платонова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
10.02.1886 ст.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Поликутова Александра Арсеньевна
Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1889 ст.
Дочь: Корюхина-Иванова Лариса Арсеньевна
Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Павла Арсеньевна
Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Людмила Арсеньевна
Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Качанов Сергей Арсеньевич
Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Августа Арсеньевна
Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анастасия Арсеньевна
Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович
Смерть
Неизвестно