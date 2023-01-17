Качанова (Крылова) Екатерина Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качанова (Крылова) Екатерина Платонова

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Место рождения

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Крылов Платон Прокопьевич

Мать: Крылова Ксения Владимировна

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1886 ст.

Муж: Качанов Арсений Павлович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Поликутова Александра Арсеньевна

Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1889 ст.

Дочь: Корюхина-Иванова Лариса Арсеньевна

Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Павла Арсеньевна

Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Людмила Арсеньевна

Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Качанов Сергей Арсеньевич

Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Августа Арсеньевна

Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анастасия Арсеньевна

Отец ребёнка: Качанов Арсений Павлович

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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