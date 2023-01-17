Крылова Ксения Владимировна
Место рожденияд. Иваново, Кадниковский уезд
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Иваново, Кадниковский уезд
Бракосочетание
04.06.1861
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Качанова Екатерина Платонова
Отец ребёнка: Крылов Платон Прокопьевич
Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878
Сын: Крылов Арсений Платонович
Отец ребёнка: Крылов Платон Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крылов Платон Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Платоновна
Отец ребёнка: Крылов Платон Прокопьевич
Смерть
Неизвестно