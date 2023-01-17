Крылова Ксения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Ксения Владимировна

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Место рождения

д. Иваново, Кадниковский уезд

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Иваново, Кадниковский уезд
Бракосочетание
04.06.1861

Муж: Крылов Платон Прокопьевич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Качанова Екатерина Платонова

Отец ребёнка: Крылов Платон Прокопьевич

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Крылов Арсений Платонович

Отец ребёнка: Крылов Платон Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Павел Платонович

Отец ребёнка: Крылов Платон Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Платоновна

Отец ребёнка: Крылов Платон Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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