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Крылов Платон Прокопьевич

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Место рождения

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.11.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1837 ст.

Отец: Крылов Прокопий Изотович

Мать: Крылова Параскева Никитична

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.06.1861

Жена: Крылова Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Качанова Екатерина Платонова

Мать ребёнка: Крылова Ксения Владимировна

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Крылов Арсений Платонович

Мать ребёнка: Крылова Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Павел Платонович

Мать ребёнка: Крылова Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Платоновна

Мать ребёнка: Крылова Ксения Владимировна

Смерть
Неизвестно
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