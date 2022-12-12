Крылов Платон Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1837 ст.
Бракосочетание
04.06.1861
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Качанова Екатерина Платонова
Мать ребёнка: Крылова Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Крылов Арсений Платонович
Мать ребёнка: Крылова Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крылова Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Платоновна
Мать ребёнка: Крылова Ксения Владимировна
Смерть
Неизвестно