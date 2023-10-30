Некрасов Лев Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898
Отец: Некрасов Василий Данилович
Мать: Некрасова Параскева
Рождение ребёнка
14.08.1919
Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
После 1921
Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
После 1921
Сын: Некрасов Анатолий Львович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
После 1921
Дочь: Нина Львовна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1923
Дочь: Наталья Львовна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно