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Некрасов Лев Васильевич

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898

Отец: Некрасов Василий Данилович

Мать: Некрасова Параскева

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.08.1919

Сын: Некрасов Петр Львович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
После 1921

Сын: Некрасов Виктор Львович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
После 1921

Сын: Некрасов Анатолий Львович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
После 1921

Дочь: Нина Львовна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1923

Дочь: Наталья Львовна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Михаил Львович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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