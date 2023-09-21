Некрасова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Параскева

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Василий Данилович

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Некрасов Абрам Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Данилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Некрасов Лев Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Данилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Некрасов Анемподист Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Данилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Некрасов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Данилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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