Некрасова Параскева
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Сын: Некрасов Абрам Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Данилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Отец ребёнка: Некрасов Василий Данилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Сын: Некрасов Анемподист Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Данилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Сын: Некрасов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Данилович
Смерть
Неизвестно