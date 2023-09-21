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Некрасов Василий Данилович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: Некрасов Данило Викторович

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Параскева

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Некрасов Абрам Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Параскева

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Некрасов Лев Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Параскева

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Некрасов Анемподист Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Параскева

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Некрасов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Параскева

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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