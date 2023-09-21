Некрасов Василий Данилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Отец: Некрасов Данило Викторович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Параскева
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Сын: Некрасов Абрам Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Параскева
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Мать ребёнка: Некрасова Параскева
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Сын: Некрасов Анемподист Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Параскева
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Сын: Некрасов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Параскева
Смерть
Неизвестно