Некрасова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Анна Андреевна

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1898 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1920

Сын: Некрасов Петр Львович

Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич

Рождение ребёнка
После 1921

Сын: Некрасов Виктор Львович

Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич

Рождение ребёнка
После 1921

Сын: Некрасов Анатолий Львович

Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич

Рождение ребёнка
После 1921

Дочь: Нина Львовна

Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1923

Дочь: Наталья Львовна

Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Михаил Львович

Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Лев Васильевич

Смерть
Неизвестно
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