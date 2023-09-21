Некрасова Анна Андреевна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1920
Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич
Рождение ребёнка
После 1921
Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич
Рождение ребёнка
После 1921
Сын: Некрасов Анатолий Львович
Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич
Рождение ребёнка
После 1921
Дочь: Нина Львовна
Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1923
Дочь: Наталья Львовна
Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Некрасов Лев Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно