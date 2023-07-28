Васильева (Ляпина) Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1902 ст.
Отец: Ляпин Алексей Петрович
Мать: Ляпина Татьяна Михеевна
Бракосочетание
01.09.1924
Рождение ребёнка
23.04.1927
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Васильев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Князева Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Васильев Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно