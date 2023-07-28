Васильева (Ляпина) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Ляпина) Нина Алексеевна

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

03.10.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1902 ст.

Отец: Ляпин Алексей Петрович

Мать: Ляпина Татьяна Михеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
01.09.1924

Муж: Васильев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1927

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Васильев Андрей Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Князева Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Васильев Андрей Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область