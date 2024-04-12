Ляпин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
03.10.1902 ст.
Дочь: Васильева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Ляпина Татьяна Михеевна
Рождение ребёнка
10.?.1905
Мать ребёнка: Ляпина Татьяна Михеевна
Рождение ребёнка
27.12.1922
Мать ребёнка: Ляпина Татьяна Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляпина Татьяна Михеевна
Место жительства
Неизвестно
приписан к селу Кондрево Куртинской волости ныне Ступинского района
Смерть
Неизвестно