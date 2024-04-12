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Ляпин Алексей Петрович

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ляпин Пётр Александрович

Мать: Ляпина Степанида Васильевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1902 ст.

Дочь: Васильева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Ляпина Татьяна Михеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
10.?.1905

Сын: Ляпин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Ляпина Татьяна Михеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1922

Сын: Ляпин Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Ляпина Татьяна Михеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпина Татьяна Михеевна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
приписан к селу Кондрево Куртинской волости ныне Ступинского района
Смерть
Неизвестно
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