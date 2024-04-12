Ляпина (Иванова) Татьяна Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина (Иванова) Татьяна Михеевна

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1902 ст.

Дочь: Васильева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Ляпин Алексей Петрович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
10.?.1905

Сын: Ляпин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Ляпин Алексей Петрович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1922

Сын: Ляпин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Ляпин Алексей Петрович

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпин Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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