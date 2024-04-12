Ляпина (Иванова) Татьяна Михеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
03.10.1902 ст.
Дочь: Васильева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Ляпин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
10.?.1905
Отец ребёнка: Ляпин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
27.12.1922
Отец ребёнка: Ляпин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно