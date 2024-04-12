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Васильев Андрей Иванович

Место рождения

Найдено, Озеры, Московская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

24.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Найдено, Озеры, Московская область
Бракосочетание
01.09.1924

Жена: Васильева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.04.1927

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Васильева Нина Алексеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Князева Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Васильева Нина Алексеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
24.04.1944
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