Васильев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти24.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
01.09.1924
Рождение ребёнка
23.04.1927
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Васильева Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Князева Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Васильева Нина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
24.04.1944