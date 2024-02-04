Бурдастых Василий Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович
Мать: Бурдастых ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдастых Иван Васильевич
Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руденских (Бурдастых) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Бурдастых) Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лисуненко (Бурдастых) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бурдастых Павел Васильевич
Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья
Рождение ребёнка
13.05.1918
Сын: Бурдастых Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья
Смерть
Неизвестно