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Бурдастых Василий Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович

Мать: Бурдастых ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдастых Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руденских (Бурдастых) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Бурдастых) Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лисуненко (Бурдастых) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бурдастых Павел Васильевич

Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья

Рождение ребёнка
13.05.1918

Сын: Бурдастых Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья

Смерть
Неизвестно

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