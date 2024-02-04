Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдастых Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руденских (Бурдастых) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдастых Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Бурдастых) Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лисуненко (Бурдастых) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бурдастых Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
13.05.1918

Сын: Бурдастых Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич

Смерть
1944

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