Бурдастых (Хмелевская) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдастых Иван Васильевич
Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руденских (Бурдастых) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Бурдастых) Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лисуненко (Бурдастых) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бурдастых Павел Васильевич
Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
13.05.1918
Сын: Бурдастых Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бурдастых Василий Федосеевич
Смерть
1944