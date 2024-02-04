Бурдастых ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдастых ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бурдастых Степан Федосеевич

Отец ребёнка: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бурдастых Василий Федосеевич

Отец ребёнка: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?

Отец ребёнка: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бурдастых ?

Отец ребёнка: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович

Смерть
Неизвестно

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