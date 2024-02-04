Бурдастых ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бурдастых Степан Федосеевич
Отец ребёнка: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бурдастых Василий Федосеевич
Отец ребёнка: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?
Отец ребёнка: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бурдастых ?
Отец ребёнка: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович
Смерть
Неизвестно