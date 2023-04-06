Иван Антонов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти26.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Антоний Косьмин
Мать: Васса (Иванова)
Бракосочетание
24.10.1820
Жена: Екатерина Стефанова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1830
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Матрона Стефанова
Рождение ребёнка
01.07.1837
Дочь: Марфа Иоаннова
Мать ребёнка: Матрона Стефанова
Бракосочетание
26.09.1839
Жена: Гликерия Никитина
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
13.11.1846
Жена: Варвара Миронова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
26.06.1848
Причина смерти: от холеры