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Иван Антонов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

26.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Антоний Косьмин

Мать: Васса (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1820

Жена: Екатерина Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1830

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Матрона Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1837

Дочь: Марфа Иоаннова

Мать ребёнка: Матрона Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.09.1839

Жена: Гликерия Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
13.11.1846

Жена: Варвара Миронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
26.06.1848
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от холеры
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