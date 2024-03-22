Антоний Косьмин
Место рождения
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Рождение ребёнка
До 1801
Сын: Андрей Антонов
Мать ребёнка: Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
16.06.1807
Сын: Тихон Антонов
Мать ребёнка: Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Матвей Антонов
Мать ребёнка: Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
До 1818
Мать ребёнка: Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
01.04.1820
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
29.08.1823
Дочь: Наталия Антонова
Мать ребёнка: Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Макрида (Макрина) Антонова
Мать ребёнка: Васса (Иванова)
Смерть
Неизвестно