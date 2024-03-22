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Антоний Косьмин

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1801

Сын: Андрей Антонов

Мать ребёнка: Васса (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: Васса (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1807

Сын: Тихон Антонов

Мать ребёнка: Васса (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Матвей Антонов

Мать ребёнка: Васса (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Федосий (Федот) Антонов

Мать ребёнка: Васса (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1820

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Васса (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1823

Дочь: Наталия Антонова

Мать ребёнка: Васса (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Макрида (Макрина) Антонова

Мать ребёнка: Васса (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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