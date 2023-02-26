Гликерия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

21.09.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1839

Муж: Иван Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
21.09.1846
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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