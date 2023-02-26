Гликерия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти21.09.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1839
Муж: Иван Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
21.09.1846
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд