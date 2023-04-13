Мелешко Даниил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мелешко Василий Данилович
Мать ребёнка: Мелешко Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Мелешко Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
27.08.1856
Мать ребёнка: Мелешко Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мелешко Корнилий Данилович
Мать ребёнка: Мелешко Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
21.05.1862
Сын: Мелешко Константин Данилович
Мать ребёнка: Мелешко Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Мелешко Дарья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелешко Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно