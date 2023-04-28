Мелешко Василий Данилович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Мелешко Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Мелешко Даниил Васильевич
Мать ребёнка: Мелешко Анна Стефановна
Рождение ребёнка
01.11.1884
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Мелешко Анна Стефановна
Бракосочетание
05.11.1897
Жена: Мелешко Наталья Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелешко Анна Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно