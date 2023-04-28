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Мелешко Василий Данилович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Мелешко Даниил Иванович

Мать: Мелешко Дарья Герасимовна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Мелешко Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Мелешко Анна Стефановна

Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Мелешко Анна Стефановна

Бракосочетание
05.11.1897

Жена: Мелешко Наталья Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелешко Анна Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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