Мелешко Дарья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелешко Дарья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мелешко Василий Данилович

Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мелешко Яков Данилович

Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1856

Сын: Мелешко Адриан Данилович

Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Мелешко Корнилий Данилович

Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1862

Сын: Мелешко Константин Данилович

Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мелешко Семен Данилович

Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелешко Даниил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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