Мелешко Дарья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мелешко Василий Данилович
Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1856
Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мелешко Корнилий Данилович
Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1862
Сын: Мелешко Константин Данилович
Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Мелешко Даниил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно