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Кубышкин Степан / Стефан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Кубышкин Михаил

Мать: не указана

Записи о рождении в 1871-1876 с.Рождествино нет.
Бракосочетание
28.10.1892 ст.

Жена: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Кто были поручители – по жениху: деревни Погоста крестьянин Тимофей Иванов Макаров и деревни Афанасова крестьянин Григорий Иванов Сорокин, по невесте: села Раманово крестьянин Дмитрий Иванов Ф…дов и с... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1893 ст.

Дочь: Суворова Наталья / Наталия Степановна / Стефановна

Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1897

Сын: Кубышкин Алексей Степанович / Стефанович

Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.03.1897 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянин Иоанн и крестьянская девица Фекла Михайлова... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1899 ст.

Сын: Кубышкин Александр Степанович / Стефанович

Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 08.08.1899 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествено крестьянин Димитрий Михайлов Кубышкин Источник: Метрические к... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1901 ст.

Дочь: Кубышкина Александра Степановна / Стефановна

Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.04.1901 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествено крестьянка Фекла Михайлова Кубышкина Источник: Метрические кн... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.

Дочь: Кубышкина Александра Степановна / Стефановна

Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.04.1905 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянин Владимир Михайлов Кубышкин и крестьянка Праскева Се... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1907 ст.

Сын: Кубышкин Дмитрий Степанович / Стефанович

Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.09.1907 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествино крестьянин Иоанн Николаев Захаров и крестьянка Праскева Сергее... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1909 ст.

Дочь: Кубышкина Анастасия Степановна / Стефановна

Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.12.1909 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянская девица Наталия Стефанова Источник: Метрические к... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1911 ст.

Дочь: Кубышкина Пелагея Степановна / Стефановна

Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.05.1911 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянская девица Наталия Стефанова Кубышкина Источник: Мет... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Дочь: Кубышкина Пелагея Степановна / Стефановна

Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.10.1913 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянская дочь Евгения Димитриева Кубышкина Источник: Метричес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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