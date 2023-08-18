Кубышкин Степан / Стефан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Кубышкин Михаил
Мать: не указана
Дочь: Суворова Наталья / Наталия Степановна / Стефановна
Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна
Сын: Кубышкин Алексей Степанович / Стефанович
Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна
Сын: Кубышкин Александр Степанович / Стефанович
Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна
Дочь: Кубышкина Александра Степановна / Стефановна
Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна
Дочь: Кубышкина Александра Степановна / Стефановна
Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна
Сын: Кубышкин Дмитрий Степанович / Стефанович
Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна
Дочь: Кубышкина Анастасия Степановна / Стефановна
Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна
Дочь: Кубышкина Пелагея Степановна / Стефановна
Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна
Дочь: Кубышкина Пелагея Степановна / Стефановна
Мать ребёнка: Кубышкина Евдокия Николаевна