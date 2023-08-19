Кубышкин Дмитрий Степанович / Стефанович
Место рождения
Дата рождения16.09.1907 ст.
Дата смерти21.12.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1907 ст.
дата крещения - 16.09.1907 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествино крестьянин Иоанн Николаев Захаров и крестьянка Праскева Сергее... Показать все
Смерть
21.12.1907 ст.
дата погребения - 23.12.1907 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1907 год Фонд... Показать все