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Кубышкин Дмитрий Степанович / Стефанович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.09.1907 ст.

Дата смерти

21.12.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1907 ст.

Отец: Кубышкин Степан / Стефан Михайлович

Мать: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.09.1907 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествино крестьянин Иоанн Николаев Захаров и крестьянка Праскева Сергее... Показать все
Смерть
21.12.1907 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 23.12.1907 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1907 год Фонд... Показать все
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