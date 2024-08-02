Кубышкина Пелагея Степановна / Стефановна
Место рождения
Дата рождения01.10.1913 ст.
Дата смерти07.10.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.10.1913 ст.
дата крещения - 01.10.1913 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянская дочь Евгения Димитриевна Кубышкина Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Смерть
07.10.1913 ст.
дата погребения - 09.10.1913 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1й недели причина - от слабости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславско... Показать все