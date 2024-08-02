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Кубышкина Пелагея Степановна / Стефановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.10.1913 ст.

Дата смерти

07.10.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1913 ст.

Отец: Кубышкин Степан / Стефан Михайлович

Мать: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.10.1913 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянская дочь Евгения Димитриевна Кубышкина Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Смерть
07.10.1913 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 09.10.1913 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1й недели причина - от слабости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславско... Показать все

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