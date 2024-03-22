Кубышкина Пелагея Степановна / Стефановна
Место рождения
Дата рождения02.05.1911 ст.
Дата смерти03.05.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
02.05.1911 ст.
дата крещения - 02.05.1911 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянская девица Наталия Стефанова Кубышкина Источник: Мет... Показать все
Смерть
03.05.1911 ст.
дата погребения - 05.05.1911 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1911 год Фонд... Показать все