Кубышкина Пелагея Степановна / Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкина Пелагея Степановна / Стефановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.05.1911 ст.

Дата смерти

03.05.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1911 ст.

Отец: Кубышкин Степан / Стефан Михайлович

Мать: Кубышкина Евдокия Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.05.1911 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянская девица Наталия Стефанова Кубышкина Источник: Мет... Показать все
Смерть
03.05.1911 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 05.05.1911 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1911 год Фонд... Показать все
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