Миролюбова (Филатьева) Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1909 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы"Фонд №2124 Опись №2 Дело №158 Москва Никитский сорок Церковь Космо-Дамианская в Шубине https://yandex.ru/archive/catalog/f8b59a58-bac4-4fe8-ac37-3a1539dcc498/324
Смерть
Неизвестно