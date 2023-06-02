Миролюбова (Филатьева) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миролюбова (Филатьева) Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1909 ст.

Муж: Миролюбов Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы"Фонд №2124 Опись №2 Дело №158 Москва Никитский сорок Церковь Космо-Дамианская в Шубине https://yandex.ru/archive/catalog/f8b59a58-bac4-4fe8-ac37-3a1539dcc498/324
Смерть
Неизвестно