Филатьев Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФилатьев Михаил

Филатьев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатьев Валентин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатьев Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Миролюбова (Филатьева) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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