Филатьев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатьев Валентин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатьев Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Миролюбова (Филатьева) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно