Миролюбов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.07.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1873 ст.
ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №1, дело №2545, стр. 272 Никитский сорок Покровская церковь в Кудрине
Восприемник
12.12.1889 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №64, стр. 202 Пречистенский сорок Церковь Рождества Богородицы (Смоленской БМ) за Смоленскими воротами
Бракосочетание
09.01.1909 ст.
ГБУ "ЦГА Москвы"Фонд №2124 Опись №2 Дело №158 Москва Никитский сорок Церковь Космо-Дамианская в Шубине https://yandex.ru/archive/catalog/f8b59a58-bac4-4fe8-ac37-3a1539dcc498/324
Восприемник
24.08.1911 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №332, стр. 402 НИКИТСКОГО СОРОКА ВАСИЛИЕ-КЕСАРИЙСКАЯ, В ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ СЛОБОДЕ
Смерть
Неизвестно