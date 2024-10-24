Миролюбов Николай Михайлович 27.07.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Миролюбов Николай Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.07.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1873 ст.

Отец: Миролюбов Михаил Никитич

Мать: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №1, дело №2545, стр. 272 Никитский сорок Покровская церковь в Кудрине
Восприемник
12.12.1889 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №64, стр. 202 Пречистенский сорок Церковь Рождества Богородицы (Смоленской БМ) за Смоленскими воротами
Бракосочетание
09.01.1909 ст.

Жена: Миролюбова (Филатьева) Марфа Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы"Фонд №2124 Опись №2 Дело №158 Москва Никитский сорок Церковь Космо-Дамианская в Шубине https://yandex.ru/archive/catalog/f8b59a58-bac4-4fe8-ac37-3a1539dcc498/324
Восприемник
24.08.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №332, стр. 402 НИКИТСКОГО СОРОКА ВАСИЛИЕ-КЕСАРИЙСКАЯ, В ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ СЛОБОДЕ
Смерть
Неизвестно

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