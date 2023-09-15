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Шеромов Гавриил Аввакумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шеромов Аввакум Кириллович

Мать: Шеромова Федосья

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Шеромова Пелагея

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шеромов Архип Гавриилович

Мать ребёнка: Шеромова Пелагея

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Мать ребёнка: Шеромова Пелагея

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Мать ребёнка: Шеромова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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