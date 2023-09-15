Шеромов Гавриил Аввакумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шеромов Аввакум Кириллович
Мать: Шеромова Федосья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Шеромова Пелагея
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шеромов Архип Гавриилович
Мать ребёнка: Шеромова Пелагея
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Мать ребёнка: Шеромова Пелагея
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Мать ребёнка: Шеромова Пелагея
Смерть
Неизвестно