Шеромова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шеромов Аввакум Кириллович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Шеромов Аввакум Кириллович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шеромов Гавриил Аввакумович
Отец ребёнка: Шеромов Аввакум Кириллович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шеромов Филлип Аввакумович
Отец ребёнка: Шеромов Аввакум Кириллович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Степанида Аввакумовна
Отец ребёнка: Шеромов Аввакум Кириллович