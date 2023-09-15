Шеромова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеромова Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шеромов Иван Аввакумович

Отец ребёнка: Шеромов Аввакум Кириллович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шеромов Иван Аввакумович

Отец ребёнка: Шеромов Аввакум Кириллович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шеромов Гавриил Аввакумович

Отец ребёнка: Шеромов Аввакум Кириллович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шеромов Филлип Аввакумович

Отец ребёнка: Шеромов Аввакум Кириллович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Степанида Аввакумовна

Отец ребёнка: Шеромов Аввакум Кириллович

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