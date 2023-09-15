Шеромова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Шеромов Гавриил Аввакумович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шеромов Архип Гавриилович
Отец ребёнка: Шеромов Гавриил Аввакумович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Шеромов Гавриил Аввакумович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Шеромов Гавриил Аввакумович