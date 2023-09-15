Шеромова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеромова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Шеромов Гавриил Аввакумович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шеромов Архип Гавриилович

Отец ребёнка: Шеромов Гавриил Аввакумович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Отец ребёнка: Шеромов Гавриил Аввакумович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Отец ребёнка: Шеромов Гавриил Аввакумович

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