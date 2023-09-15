Шеромов Аввакум Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Шеромова Федосья
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Шеромова Федосья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шеромов Гавриил Аввакумович
Мать ребёнка: Шеромова Федосья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шеромов Филлип Аввакумович
Мать ребёнка: Шеромова Федосья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Степанида Аввакумовна
Мать ребёнка: Шеромова Федосья
Смерть
1822