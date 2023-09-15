Шеромов Аввакум Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеромов Аввакум Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Шеромов Кирилл Васильевич

Мать: Шеромова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шеромов Иван Аввакумович

Мать ребёнка: Шеромова Федосья

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шеромов Иван Аввакумович

Мать ребёнка: Шеромова Федосья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шеромов Гавриил Аввакумович

Мать ребёнка: Шеромова Федосья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шеромов Филлип Аввакумович

Мать ребёнка: Шеромова Федосья

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Степанида Аввакумовна

Мать ребёнка: Шеромова Федосья

Смерть
1822
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