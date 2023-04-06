Жученко Родион Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жученко Родион Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Жученко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1924

Дочь: Сабуцкая Раиса Родионовна

Мать ребёнка: Жученко Анна Павловна

Рождение ребёнка
02.06.1926

Сын: Жученко Иван Родионович

Мать ребёнка: Жученко Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жученко Анна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
Около 1941
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