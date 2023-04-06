Жученко Родион Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Жученко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1924
Дочь: Сабуцкая Раиса Родионовна
Мать ребёнка: Жученко Анна Павловна
Рождение ребёнка
02.06.1926
Мать ребёнка: Жученко Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жученко Анна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
Около 1941