Жученко (Бредня) Анна Павловна
Место рожденияс.Кугалы Капальский уезд (р-н им.28 гвардейцев)
Дата рождения04.02.1902
Дата смерти12.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1902
с.Кугалы Капальский уезд (р-н им.28 гвардейцев)
Рождение ребёнка
10.10.1924
Дочь: Сабуцкая Раиса Родионовна
Отец ребёнка: Жученко Родион Степанович
Рождение ребёнка
02.06.1926
Отец ребёнка: Жученко Родион Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
12.01.1990