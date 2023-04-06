Жученко (Бредня) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖученко (Бредня) Анна Павловна

Жученко (Бредня) Анна Павловна

avatar

Место рождения

с.Кугалы Капальский уезд (р-н им.28 гвардейцев)

Дата рождения

04.02.1902

Дата смерти

12.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1902

Отец: Бредня Павел Александров

Мать: Бредня Мария (Марина) Афанасьева

с.Кугалы Капальский уезд (р-н им.28 гвардейцев)
Рождение ребёнка
10.10.1924

Дочь: Сабуцкая Раиса Родионовна

Отец ребёнка: Жученко Родион Степанович

Рождение ребёнка
02.06.1926

Сын: Жученко Иван Родионович

Отец ребёнка: Жученко Родион Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жученко Родион Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
12.01.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close