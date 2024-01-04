Сероглазова (Чеснокова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСероглазова (Чеснокова) Анна Фёдоровна

Сероглазова (Чеснокова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Сероглазова Елена Никандровна

Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Самохина-Васина Агриппина Никандровна

Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Сероглазов Иван Никандрович

Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Сероглазов Пётр Никандрович

Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Сероглазов Сергей Никандрович

Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Сероглазова Мария Никандровна

Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сероглазов Никандр Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close