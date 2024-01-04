Сероглазова (Чеснокова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Сероглазова Елена Никандровна
Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Самохина-Васина Агриппина Никандровна
Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Сероглазов Иван Никандрович
Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сероглазов Пётр Никандрович
Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Сероглазов Сергей Никандрович
Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Сероглазова Мария Никандровна
Отец ребёнка: Сероглазов Никандр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно