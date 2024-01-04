Сулина (Сероглазова) Вера Никандровна
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Сероглазов Никандр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Сулин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сулина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Сулин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сулина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Сулин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сулина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Сулин Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно