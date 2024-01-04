Сулина (Сероглазова) Вера Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулина (Сероглазова) Вера Никандровна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сероглазов Никандр Михайлович

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Сулин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сулин Николай Алексеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сулина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Сулин Николай Алексеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сулина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Сулин Николай Алексеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сулина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Сулин Николай Алексеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулин Николай Алексеевич

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