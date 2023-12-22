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Сулин Николай Алексеевич

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сулин Алексей Алексеевич

Мать: Сулина Ирина Михайловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Сулин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сулина Вера Никандровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сулина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Сулина Вера Никандровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сулина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Сулина Вера Никандровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сулина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Сулина Вера Никандровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулина Вера Никандровна

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