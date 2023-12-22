Сулин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Сулин Алексей Алексеевич
Мать: Сулина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Сулина Вера Никандровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сулина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Сулина Вера Никандровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сулина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Сулина Вера Никандровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сулина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Сулина Вера Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулина Вера Никандровна