Сорокина (Сероглазова) Ксения Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Сероглазова) Ксения Никандровна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сероглазов Никандр Михайлович

Мать: Сероглазова (Чеснокова) Анна Фёдоровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сорокина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сорокина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Сорокин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сорокина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сорокина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сорокин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Сорокина Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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