Сорокина (Сероглазова) Ксения Никандровна
Место рождения
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сорокина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сорокина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сорокин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сорокина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сорокина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сорокин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Сорокина Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Яковлевич