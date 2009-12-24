Акимов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1959
Дата смерти24.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1959
Рождение ребёнка
28.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова Ирина Геннадьевна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
24.12.2009
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Острая сердечная недостаточность