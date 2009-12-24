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Акимов Александр Николаевич

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

21.08.1959

Дата смерти

24.12.2009

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1959

Отец: Акимов Николай Александрович

Мать: Акимова Надежда Александровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Ирина Геннадьевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
24.12.2009
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Острая сердечная недостаточность
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