Ульянов Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1948
Дата смерти17.02.2020
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ульянова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянов Оксана Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Виктор Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Мария Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
17.02.2020
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область