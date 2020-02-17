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Ульянов Виктор Николаевич

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1948

Дата смерти

17.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ульянова Мария Андреевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянов Оксана Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Виктор Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Мария Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.02.2020
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область