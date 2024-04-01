Кондратова Акилина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Прокопьева Мариамна Павлова
Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров
Рождение ребёнка
11.12.1836
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Кондратов Леонтий Казак Ст. Камышловой Павлов
Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Алексеева Феврония Павловна
Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно