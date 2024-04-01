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Кондратова Акилина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Прокопьева Мариамна Павлова

Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров

Рождение ребёнка
11.12.1836

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кондратов Леонтий Казак Ст. Камышловой Павлов

Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Алексеева Феврония Павловна

Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Василий Казак Выс. Камышловского Павлов

Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Иван Уряд. Р. Камышлова Павлов

Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Михаил Павлов

Отец ребёнка: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров

Смерть
Неизвестно
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