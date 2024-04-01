Кондратов Михаил Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Тагильцева Пелагия Михайлова
Мать ребёнка: Кондратова Стефанида Егорова
Рождение ребёнка
Около ?.06.1859
Дочь: Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Кондратова Стефанида Егорова
Рождение ребёнка
10.07.1863
Сын: Кондратов Леонтий Михайлов
Мать ребёнка: Кондратова Стефанида Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно