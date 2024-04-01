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Кондратов Михаил Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров

Мать: Кондратова Акилина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Тагильцева Пелагия Михайлова

Мать ребёнка: Кондратова Стефанида Егорова

Рождение ребёнка
Около ?.06.1859

Дочь: Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Кондратова Стефанида Егорова

Рождение ребёнка
10.07.1863

Сын: Кондратов Леонтий Михайлов

Мать ребёнка: Кондратова Стефанида Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Стефанида Егорова

Смерть
Неизвестно
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