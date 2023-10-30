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Исаев - Ильин Иван Федотович

Место рождения

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.05.1888

Дата смерти

08.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1888

Отец: Исаев-Зайцев Федот Ильич

Мать: Умнова Мария Ивановна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
21.01.1908

Жена: Сидорова Анастасия Матвеевна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.11.1913

Сын: Ильин Александр Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.03.1917

Сын: Ильин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.08.1923

Дочь: Ильина Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.01.1925

Сын: Ильин Василий Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.01.1925

Сын: Ильин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.01.1928

Сын: Ильин Павел Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
08.09.1957
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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