Исаев - Ильин Иван Федотович
Место рождения
Дата рождения23.05.1888
Дата смерти08.09.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1888
Отец: Исаев-Зайцев Федот Ильич
Мать: Умнова Мария Ивановна
Бракосочетание
21.01.1908
Рождение ребёнка
20.11.1913
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
10.03.1917
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
01.08.1923
Дочь: Ильина Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
28.01.1925
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
28.01.1925
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
28.01.1928
Сын: Ильин Павел Иванович
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Матвеевна
Смерть
08.09.1957
Саратов, город Саратов, Саратовская область