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Умнова Мария Ивановна

Место рождения

Завьяловка, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Завьяловка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
31.01.1872

Муж: Исаев-Зайцев Федот Ильич

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Исаева Иульяния Федотовна

Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Исаев Василий Федотович

Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.07.1877

Дочь: Исаева Мария Федотовна

Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Исаева Елена Федотовна

Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.02.1879

Сын: Исаев Алексей Федотович

Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.05.1883

Дочь: Исаева Гликерия Федотовна

Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.05.1888

Сын: Исаев - Ильин Иван Федотович

Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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