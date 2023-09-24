Умнова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1872
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Исаева Иульяния Федотовна
Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич
Рождение ребёнка
01.03.1875
Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич
Рождение ребёнка
16.07.1877
Дочь: Исаева Мария Федотовна
Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Исаева Елена Федотовна
Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич
Рождение ребёнка
11.02.1879
Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич
Рождение ребёнка
08.05.1883
Дочь: Исаева Гликерия Федотовна
Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич
Рождение ребёнка
23.05.1888
Сын: Исаев - Ильин Иван Федотович
Отец ребёнка: Исаев-Зайцев Федот Ильич
Смерть
Неизвестно