рабочий посёлок Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Базарный Карабулак

Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрическая книга с.Селитренное Астраханской губ. за 19 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
236Базарный Карабулак, с. каз. и вл.при рч. Карабулаке.91625210771106Церковь православная 1. Сельская расправа. Заводов 11. Мельниц 3.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район
13153Базарный Карабулакраб.посёлок52°17'с.ш.46°25'в.д.N-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Базарно-Карабулакское городское поселение
63606151051рп Базарный Карабулакрабочий поселок

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