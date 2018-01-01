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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Метрическая книга с.Селитренное Астраханской губ. за 19 Показать все
• Метрическая книга с.Селитренное Астраханской губ. за 19 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
236Базарный Карабулак, с. каз. и вл.при рч. Карабулаке.91625210771106Церковь православная 1. Сельская расправа. Заводов 11. Мельниц 3.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13153Базарный Карабулакраб.посёлок52°17'с.ш.46°25'в.д.N-38-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Базарно-Карабулакское городское поселение
63606151051рп Базарный Карабулакрабочий поселок